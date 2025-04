Odpadno olje se zbira ločeno, zbirna točka tudi v ljubljanskem Zalogu

Ljubljana, 21. aprila - Odpadno jedilno olje je nevaren odpadek in lahko povzroči resne težave in škodo okolju, odtočnim cevem in čistilnim napravam, zato ga je treba oddati na primerno zbirno mesto. Ljubljančani ga lahko odnesejo tudi na zbirno točko družbe Koto v ljubljanskem Zalogu, ki se ukvarja s pripravo olja za predelavo v biodizel.