Kljub težavam prihodnji teden odprtje razstave del Zorana Mušiča v Štanjelu

Štanjel/Nova Gorica, 19. aprila - V okviru uradnega programa EPK 2025 pripravljajo tri razstave del Zorana Mušiča, ki bodo odprte v razmiku meseca dni. Ob tem so v javnost prišla nesoglasja, ki jih imajo zaradi skrbništva nad Mušičevimi deli, kot je o tem prvi poročal časnik Dnevnik. Umetniška dela so last Občine Brda, nad njimi pa je doslej bdel Goriški muzej.