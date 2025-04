Obeti za turistično sezono v Kobilarni Lipica dobri

Lipica, 20. aprila - Z velikonočnimi prazniki se začenja turistična sezona, obeti zanjo pa so v Kobilarni Lipica dobri. Kot je za STA povedala direktorica lipiške kobilarne Tatjana Vošinek Pucer, si obetajo še boljšo sezono od lanske, v kateri so zabeležili slabih 90.000 obiskovalcev in okrog 40.000 nočitev. Letos predvidevajo od tri do petodstotno rast.