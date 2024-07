V Kobilarni Lipica zaživel nov turističnoinformacijski center

Lipica, 18. julija - Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov je v Kobilarni Lipica ta mesec odprla nov turističnoinformacijski center (TIC), s katerim želijo turiste in obiskovalce osveščati o kraških turističnih znamenitostih. Zaenkrat načrtujejo, da bo TIC odprt do konca septembra, ponudbo pa bodo prilagajali glede na povpraševanje.