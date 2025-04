Med ambasadorji programa Svit tudi nekdanji nogometaš Tavares

Maribor, 18. aprila - Ambasadorjem programa Svit se je danes pridružil nekdanji nogometaš Marcos Tavares. Z njegovo pomočjo si na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) obetajo nadaljnjo promocijo in večjo odzivnost na ta državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka debelega črevesa in danke.