Platforma Zdravje v občini po navedbah stroke pomembno orodje za izboljševanje zdravja

Ljubljana, 15. aprila - Podatkovna platforma Zdravje v občini, ki v Sloveniji deluje že 10 let, je zelo pomembno orodje za pregled kazalnikov zdravja v vseh slovenskih občinah in primerjavo s slovenskim in regionalnim povprečjem, so izpostavili udeleženci današnje okrogle mize v organizaciji NIJZ. Ti podatki so pomembno orodje za izboljševanje zdravja, menijo.