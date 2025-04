Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. 4.)

Ljubljana, 15. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o sojenju prvaku SDS Janezu Janši zaradi očitkov o domnevno spornem nepremičninskem poslu v Trenti. Poročale so tudi o morebitnih posledicah neporavnanega dolga Republike Srbske slovenskemu podjetju Viadukt v Bosni in Hercegovini.