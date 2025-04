Dnevnik o pokopu posmrtnih ostankov iz brezna pod Macesnovo gorico (15. 4.)

Ljubljana, 15. aprila - Ranka Ivelja v komentarju Žrtve in njihova pravica piše o politiziranju pokopa posmrtnih ostankov pomorjenih po vojni iz brezna pod Macesnovo gorico. Meni, da tako desna politična opcija s predlogom, da bodo žrtve pokopane v Ljubljani, kot leva, ki temu nasprotuje, žrtve izrabljata za ideološki boj in pozabljata na temeljno pravico do groba.