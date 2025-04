Na protipoplavnem nasipu na Muri začetek del

Tišina/Ljubljana, 15. aprila - Direkcija RS za vode je v začetku meseca uvedla v delo izvajalca gradbenih del in nadzornika v okviru projekta dograditve in nadvišanja visokovodnega nasipa Krog-Petanjci. Zaključek gradbenih aktivnosti je predviden do sredine prihodnjega leta, so danes sporočili z direkcije.