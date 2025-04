V kratkem začetek del na protipoplavnem nasipu na Muri

Tišina, 4. aprila - Še ta mesec bodo predvidoma stekla dela na protipoplavnem nasipu ob reki Muri na trasi Krog-Petanjci v dolžini približno osem kilometrov. Na ministrstvu za naravne vire in prostor so za STA potrdili, da so 20 milijonov evrov vredno pogodbo z izbranim izvajalcem že podpisali, sredstva pa so zagotovljena v proračunu za leti 2025 in 2026.