Zamejska nagrada vstajenje letos Andrejki Možina

Trst, 15. aprila - Glasbenica, skladateljica in tekstopiska Andrejka Možina je letošnja prejemnica nagrade vstajenje, ki jo v Trstu podeljujejo zamejskim in zdomskim ustvarjalcem. Prejela jo bo za glasbeno-literarni projekt Besede ne ubogajo več, ki je lani izšel pri založbi Mladika. Izročili ji jo bodo 28. aprila, so sporočili iz odbora za nagrado.

Andrejka Možina že dlje časa raziskuje pokrajino zamejske poezije in povezuje verze z notami. V knjigozvočnici Besede ne ubogajo več je prepletla različne umetniške izraze: poezijo, glasbo in likovno umetnost. Kot so zapisali v odboru za nagrado, je izbrala pesnice različnih generacij, kot so Zora Tavčar, Irena Žerjal, Silvana Paletti in Alenka Rebula, ter izpostavila njihovo ustvarjalnost v prostoru Slovencev v Italiji.

Besedila izbranih slovenskih pesnic v Italiji je tudi uglasbila in izvedla s skupino Violoncelli Itineranti. "Projekt ponuja novo, sodobno in privlačno pot širjenja slovenske poezije," je ocenila strokovna žirija za nagrado, ki so jo sestavljali Magda Jevnikar, Jadranka Cergol, Adrijan Pahor, Erika Jazbar, Nadia Roncelli in Marij Maver.

Dobitnica bo prejela 62. nagrado vstajenje po vrsti, denarni del bo prispevala Zadružna kraška banka z Opčin. Podelitev bo 28. aprila v Peterlinovi dvorani v Trstu.

Nagrado so ustanovili leta 1962 v Trstu in jo okrog velike noči podeljujejo zamejskim in zdomskim pisateljem, pesnikom in znanstvenikom za dela, ki izpričujejo vrednote zahodnoevropske kulture in krščanstva. Med dosedanjimi prejemniki so Boris Pahor, Pavle Merku, Ljubka Šorli, Zorko Simčič, Marko Sosič, Evelina Umek in Marija Pirjevec.