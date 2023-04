Letos literarna nagrada vstajenje Dušanu Mukiču

Trst, 8. aprila - Novinar, prevajalec in literarni ustvarjalec Dušan Mukič je prejemnik letošnje zamejske in zdomske literarne nagrade vstajenje. Prejel jo bo za knjigo Ljubljana skoz' moja očala/Ljubljana skaus aukole moje, avtobiografsko pripovedno besedilo, v katerem se avtor osredotoča na sedemletno obdobje, ko je na začetku 21. stoletja študiral v Ljubljani.

Mukič živahno in mestoma ironično pripoveduje o srečanjih in stikih, obiskih in izletih, odkriva Ljubljano in slovenske znamenitosti, veliko je pristnih drobcev iz študentskega življenja. Neizpodbitno pa je v ospredju avtorjeva intimna zgodba, eksistencialna in narodnostna: skrb za prihodnost, za poklic, definiranje lastne narodne identitete, odločanje za jezik.

O letošnjem nagrajencu je po poročanju Primorskega dnevnika odločala komisija, ki so jo sestavljali profesorji Magda Jevnikar, Jadranka Cergol in Adrijan Pahor, novinarka Erika Jazbar ter urednika Nadia Roncelli in Marij Maver.

Dušan Mukič živi in dela v Porabju kot novinar televizijske oddaje Slovenski utrinki, katere je tudi odgovorni urednik. Sodeluje z Radiom Monošter in tednikom Porabje. Objavil je več kot časopisnih 250 poročil o dogajanju v Porabju ter razmišljanj o porabskem družbenem življenju. Deluje tudi kot prevajalec, osredotoča se predvsem na literarno prevajanje v porabsko slovensko narečje. Posveča se tudi etnografskemu delu, med drugim je sodeloval pri pripravi knjige Pripovedno izročilo Slovencev v Porabju. Je tudi avtor pesmi v porabskem narečju.

Literarno nagrado vstajenje so na pobudo duhovnika in pesnika Stanka Janežiča ustanovili 19. septembra 1963 v Trstu predstavniki zamejskih demokratičnih in katoliških organizacij, revij, časopisov, Mohorjeve družbe iz Gorice in Celovca. Namenjena je zamejskim in zdomskim pesnikom, pisateljem in znanstvenikom, ker ustvarjajo v težjih razmerah kakor v matični domovini, imajo manjši odziv in redko dosežejo javno priznanje. Nagrado dobi delo, ki ima umetniško vrednost, temelji na vrednotah zahodnoevropske kulture in krščanstva, znanstveno delo pa na trdnih znanstvenih osnovah, izšlo pa je v letu pred podelitvijo nagrade.