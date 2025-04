Pregled - svet, 14. 4. (ponedeljek)

BRUSELJ/WASHINGTON - Evropska unija je uradno preložila uvedbo protiukrepov v odziv na ameriške carine na uvoz jekla in aluminija, ki bi se morali začeti izvajati v torek. Kot so pojasnili, želijo s tem zagotoviti "čas in prostor" za pogajanja z ZDA. Odlog bo veljal do 90 dni. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem zagotovil, da bo uvedel carine na uvoz zdravil v ZDA, v nedeljo pa sporočil, da bo ta teden razkril še carine na polprevodnike.

BRUSELJ - Visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas je po zasedanju zunanjih ministrov EU glede odcepitvene retorike predsednika Republike Srbske Milorada Dodika vsakršen poskus razdelitve Bosne in Hercegovine označila kot nesprejemljiv. Glede vojne v Ukrajini je menila, da bi za njeno končanje morali okrepiti pritisk na Rusijo. Prav tako je treba še naprej pomagati Kijevu, je povedala.

BRUSELJ - Evropska unija je napovedala nov večletni program finančne podpore za Palestince v vrednosti do 1,6 milijarde evrov. Z njim želi spodbuditi okrevanje in odpornost palestinskega prebivalstva na zasedenem Zahodnem bregu in v Gazi. Velik del sredstev bo namenjen krepitvi palestinskih oblasti, del pa tudi podpori zasebnega sektorja.

KIJEV/WASHINGTON - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo ameriškega kolega Donalda Trumpa pozval, naj obišče Ukrajino, da bi razumel opustošenje, ki ga je povzročila ruska invazija. Danes je dejal, da so za vojno krivi njegov predhodnik Joe Biden in predsednik Ukrajine Zelenski, ker je nista preprečila, ter ruski predsednik Vladimir Putin.

MOSKVA - Rusko obrambno ministrstvo je zatrdilo, da je v ukrajinskem mestu Sumi, kjer je bilo v nedeljo v raketnem napadu ubitih več kot 30 ljudi, napadla srečanje poveljnikov ukrajinske vojske. V Kremlju so znova zatrdili, da napadajo le vojaške cilje. Trump je napad v nedeljo označil za grozno stvar in dejal, da so mu rekli, "da so naredili napako".

QUITO - V nedeljskem drugem krogu predsedniških volitev v Ekvadorju je zmagal dosedanji predsednik države Daniel Noboa. Po preštetju skoraj vseh glasovnic je osvojil okoli 56 odstotkov glasov, njegova izzivalka Luisa Gonzalez pa 44 odstotkov. Gonzalez je sicer Noboo že obtožila volilne goljufije in pozvala k ponovnemu štetju glasovnic.

LIMA - V nedeljo je umrl perujski pisatelj in Nobelov nagrajenec Mario Vargas Llosa, je sporočila njegova družina. Star je bil 89 let. Vargas Llosa je veljal za enega največjih književnikov ne le Latinske Amerike, temveč tudi v svetovnem merilu.

WASHINGTON - Predsednik Salvadorja Nayib Bukele je na obisku pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu zavrnil vrnitev po napaki izgnanega salvadorskega državljana Kilmarja Abrega Garcie v ZDA. Trump se je medtem izognil odgovoru na vprašanje, ali bo njegova vlada po odločitvi vrhovnega sodišča omogočila vrnitev Garcie.

BEOGRAD - Mandatar za sestavo srbske vlade Đuro Macut je parlamentu posredoval predlog svoje ministrske ekipe, o katerem bodo poslanci odločali v torek. V novi vladi naj bi bilo nekaj javnosti manj znanih imen, skoraj polovica ministrov ostaja, za največje presenečenje pa velja profesor Dejan Vuk Stanković, predlagan za ministra za izobraževanje.

AUSTIN - Kapsula podjetja Blue Origin ameriškega milijarderja Jeffa Bezosa je s posadko šestih žensk, med njimi pevko Katy Perry in Bezosovo zaročenko Lauren Sanchez, poletela v vesolje in se po približno desetminutnem poletu uspešno vrnila na Zemljo. Šlo je za prvo izključno žensko posadko, ki se je odpravila v vesolje po letu 1963.

LUXEMBOURG - Evropska unija je razširila seznam sankcioniranih zaradi hudega kršenja človekovih pravic v Iranu, vključno z arbitrarnimi pridržanji državljanov EU. Nanj je dodala sedem predstavnikov pravosodnih oblasti, zapor in sodišče.

TEHERAN - Iran je za ta teden napovedal obisk zunanjega ministra Abasa Aragčija v Moskvi, kjer bo razpravljal o nedavnih jedrskih pogajanjih z ZDA v Omanu. Naslednji krog pogajanj med ZDA in Iranom bo po navedbah diplomatskih virov v soboto v Rimu. Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je medtem sporočil, da bo še ta teden odpotoval v Teheran na pogovore o jedrskem programu.

HANOJ - Kitajski predsednik Xi Jinping je na obisku v Vietnamu posvaril, da protekcionizem ne vodi nikamor in da trgovinska vojna ne bo imela zmagovalcev. Xi je na svoji prvi poti v tujini letos, na kateri namerava okrepiti regionalne trgovinske odnose.

VATIKAN - Katoliška cerkev je sprejela arhitekta bazilike Sagrada Familia Antonia Gaudija na pot svetništva. Kot je sporočil Vatikan, je papež Frančišek katalonskega arhitekta v okviru z odlokom razglasil za častitljivega Božjega služabnika. Gre za naziv, ki je pred beatifikacijo, sledi svetništvo.

PRIŠTINA - Kosovska predsednica Vjosa Osmani je v soboto sporočila, da je Sudan priznal Kosovo kot neodvisno državo. Sudan je s tem postal druga država v zadnjem mesecu in 106. po vrsti, ki je priznala Kosovo. Srbija se je na odločitev Sudana odzvala z zaskrbljenostjo in pozvala vlado v Kartumu, naj ponovno preuči svojo odločitev.

PARIZ - Alžirija je pozvala 12 uslužbencev francoskega veleposlaništva, naj v 48 urah zapustijo državo, je danes dejal francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot. Dodal je, da je odločitev povezana z aretacijo treh alžirskih državljanov v Franciji. Minister je zagrozil s povračilnimi ukrepi, če bodo alžirske oblasti vztrajale pri odločitvi o izgonu.

KATOVICE - Na jugu Poljske je v nedeljo izbruhnil požar v hostlu, pri čemer je umrlo pet ljudi, 12 pa so jih uspeli rešiti, so sporočili lokalni gasilci. Požar se je hitro širil in zajel celo stavbo. Lastnik hostla domnevno ni imel dovoljenja za opravljanje dejavnosti.

SANTO DOMINGO - Število smrtnih žrtev zrušenja strehe nočnega kluba v prestolnici Dominikanske republike Santo Domingo je naraslo na 231, potem ko je v bolnišnici poškodbam podleglo še pet ljudi. Med mrtvimi naj bi bilo več ameriških državljanov, po en Haitijec in Italijan ter dva Francoza. Skupno je bilo v nesreči poškodovanih več kot 500 ljudi.

PHILADELPHIA - Policija v Pensilvaniji je v nedeljo aretirala osumljenca, ki naj bi isti dan zanetil požar v hiši demokratskega guvernerja te ameriške zvezne države Josha Shapira. Tožilstvo je sporočilo, da 38-letnega osumljenca čaka obtožnica zaradi poskusa umora, terorizma in drugih kaznivih dejanj.