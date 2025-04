Pregled - šport, 14. 4. (ponedeljek)

NEW YORK - Dresi z imenom Luke Dončića pri Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers so najbolj prodajani to sezono severnoameriške lige NBA, poroča New York Times. S tem je slovenski as od sezone 2012/13 postal prvi košarkar z največ prodanimi dresi, ki ne sliši na ime Stephen Curry in LeBron James. Pred tem je to uspelo Carmelu Anthonyju pri New York Knicks. Dončić je obenem postal sploh prvi mednarodni zvezdnik z največ prodanimi dresi v sezoni.

ZÜRICH - Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo poleti sodil na klubskem svetovnem prvenstvu, je sporočila Mednarodna nogometna zveza Fifa. Vinčiću bosta kot stranska sodnika pomagala Andraž Kovačič in Tomaž Klančnik. Krovna mednarodna zveza je za svetovno prvenstvo izbrala 35 glavnih sodnikov, med katerimi se je kot edini Slovenec znašel Vinčić. Na seznamu 58 stranskih sodnikov sta tudi Andraž Kovačič in Tomaž Klančnik.

LJUBLJANA - Javni zavod Šport Ljubljana je na ponovljenem javnem naročilu prejel ponudbe treh podjetij za gradbeno obnovo nogometne zelenice stadiona Stožice, je razvidno iz portala javnih naročil. Pri vseh treh gre za slovenska podjetja, dela z DDV pa so ta ocenila med 2,2 in 2,7 milijona evrov. Javni zavod si sicer pridružuje pravico do pogajanj o končni ceni.

DOMŽALE - Nogometaši Kalcerja Radomelj so v 30. krogu Prve lige Telemach v gosteh premagali Domžale z 2:1 (0:0).

AUGUSTA - Severni Irec Rory McIlroy je šesti igralec golfa z naslovi na vseh štirih velikih turnirjih. Potem ko je prve tri majorje osvojil do 25. leta starosti, je moral na zadnjega, masters v Augusti, čakati vse do danes, ko je v razigravanju premagal Angleža Justina Rosa. McIlroy se je pridružil Jacku Nicklausu, Garyju Playerju, Genu Sarazenu, Benu Hoganu in Tigerju Woodsu, ki je kot zadnji pred 25 leti dopolnil tako imenovani karierni grand slam.

MILANO - Prireditelji naslednjih olimpijskih iger v Italiji so danes v Milanu in Osaki na Japonskem predstavili olimpijsko baklo. Ena je svetlo modra, paraolimpijska pa bronasta. Plamenico je zasnoval studio Carlo Ratti Associati v Torinu, predstavljena pa je bila v muzeju umetnosti in oblikovanja Triennale v Milanu ter v italijanskem paviljonu na svetovni razstavi Expo na Japonskem.

NEW YORK - Španec Carlos Alcaraz se je po zmagi na mastersu 1000 v Monte Carlu znova prebil na drugo mesto teniške svetovne lestvice. Italijan Jannik Sinner kljub dopinškemu suspenzu do 4. maja ostaja številka 1 s precejšnjo prednostjo. Nemec Alexander Zverev, ki je v Monte Carlu izgubil že na uvodu mastersa, je zdaj tretji. Najboljši Slovenec je Bor Artnak, ki je napredoval na 447. mesto.

DOHA - Svetovni prvak v motociklizmu Španec Jorge Martin bo znova na stranskem tiru, potem ko je na nedeljski dirki svetovnega prvenstva za VN Katarja grdo padel. Ob padcu in posledičnem trku s tekmecem si je na več mestih zlomil osem reber, obenem pa si je predrl pljučno krilo, so sporočili iz njegove ekipe, zaradi česar bo še nekaj dni ostal na opazovanju v bolnišnici v Dohi.

ROUBAIX - Moški, ki je na nedeljski kolesarski klasiki Pariz - Roubaix v poznejšega zmagovalca Mathieuja van der Poela vrgel polno plastenko, se je predal policiji. Kot danes piše belgijski Het Nieuwsblad, se je neotesanec sam prijavil policiji in mu je za incident zelo žal. Za zdaj o morebitnih nadaljnjih korakih policije ni znanega še nič.

SWANSEA - Hrvaški nogometaš Luka Modrić je postal solastnik Swanseaja, ki igra v drugem kakovostnem rangu angleškega nogometa, je valižanski klub sporočil na spletni strani. Iz kluba niso razkrili, koliko je 39-letni član Reala iz Madrida investiral v klub ter kakšen delež v lastniški strukturi si je zagotovil.

LOS ANGELES - Košarkarji Los Angeles Lakers so brez obeh zvezdnikov LeBrona Jamesa in Luke Dončića izgubili zadnjo tekmo rednega dela sezone lige NBA proti Portland Trail Blazers z 81:109. Lakers bodo v prvem krogu končnice igrali proti Minnesoti. Denver Nuggets, katerih član je Slovenec Vlatko Čančar, so na zadnji tekmi premagali Houston s 126:111. V končnici se bodo pomerili proti Los Angeles Clippers.