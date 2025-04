FT: Bruselj z varnostnimi navodili uradnikom EU, ki potujejo v ZDA

Bruselj, 14. aprila - Evropska komisija je zaradi nevarnosti vohunjenja svojim uradnikom, ki potujejo v ZDA, svetovala, naj uporabljajo zgolj predplačniške telefone in prenosne računalnike z omejenim dostopom do interneta. Ta previdnostni ukrep je doslej veljal za potovanja v Ukrajino in na Kitajsko, poroča britanski Financial Times, ki se sklicuje na vire v Bruslju.