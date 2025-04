Že vrsto let uspešno čezmejno spodbujanje branja

Maribor, 15. aprila - Okoli 200 slovenskih in hrvaških osnovnih in srednjih šol v okviru projekta Branje ne pozna meja že več let izvaja aktivnosti za spodbujanje branja in razvijanje različnih vrst pismenosti. S tem poleg razvijanja ljubezni do pisane besede širijo poznavanje kulture sosednje države. Izkušnje po besedah sodelujočih kažejo pozitivne rezultate.