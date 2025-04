Jakopičev nagrajenec Črtomir Frelih za STA: Tehnični eksperiment je moral biti vedno likovno osmišljen

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 9. aprila - Letošnji prejemnik nagrade Riharda Jakopiča za izjemne dosežke na področju likovne in vizualne umetnosti Črtomir Frelih je slovenski prostor zaznamoval ne le kot izvrsten grafik in risar, ampak tudi pedagog. V dopisnem intervjuju za STA je med drugim spregovoril o tehniki kolagrafije in svojih lisicah, ki "komentirajo bolj zvito od ljudi".