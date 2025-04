Prvi polet ženske posadke v vesolje po letu 1963

Washington, 14. aprila - Posadka šestih žensk, med njimi pevka Katy Perry, bo danes z raketo New Shepard poletela v vesolje. Raketa bo letela do okoli 100 kilometrov nad Zemljo ter dosegla mejo med njeno atmosfero in vesoljem. Po navedbah podjetja Blue Origin, ki polet organizira, je to prva izključno ženska posadka, ki se odpravlja v vesolje po letu 1963.