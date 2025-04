SpaceX s prvo misijo s posadko, ki bo preletela Zemljina pola

Miami, 1. aprila - Podjetje SpaceX milijarderja Elona Muska je v ponedeljek v Zemljino orbito izstrelilo vesoljsko kapsulo s štiričlansko posadko, ki naj bi preletela Zemljin severni in južni tečaj. To je prvi tak podvig in predstavlja nov korak v komercialnem raziskovanju vesolja. Na čelu zasebne misije nepoklicnih astronavtov je malteški vlagatelj Chun Wang.