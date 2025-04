Pregled - šport, 13. 4. (nedelja)

Ljubljana, 13. aprila - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 13. aprila.

PARIZ - Nizozemec Mathieu van der Poel je še tretjič zapovrstjo dobil eno največjih kolesarskih dirk na svetu Pariz-Roubaix. Izkoristil je težave Tadeja Pogačarja, ki je v devetem tlakovanem odseku pred ciljem precenil ovinek, rahlo padel, ob tem pa se mu je snela tudi veriga. Ciljno črto je slovenski as prečkal kot drugi z zaostankom 1:18 minute.

TRENTO - Slovenski motokrosist Tim Gajser je zmagovalec dirke za svetovno prvenstvo razreda MXGP v italijanski Pietramurati. Zmagal je tako v prvi kot drugi vožnji in še povečal vodstvo v SP. Drugi slovenski predstavnik Jan Pancar je bil sedmi, potem ko je bil deveti v prvi in osmi v drugi vožnji. Gajser je imel pred Pietramurato 34 točk naskoka pred Francozom Romainom Febvrom, zdaj je prednost še večja, 39 točk.

BOR - Slovenska ženska rokometna reprezentanca se po porazu proti Srbiji z 31:33 (16:16) v Boru ni uvrstila na letošnje svetovno prvenstvo na Nizozemskem in v Nemčiji. Prva medsebojna tekma se je v Celju končala z neodločenim izidom 29:29. V slovenski reprezentanci je bila na današnji povratni tekmi v Boru najbolj učinkovita Tjaša Stanko z desetimi goli. Ana Abina je dosegla sedem, Ema Abina pa pet zadetkov. Vratarka Maja Vojnovič je zbrala devet obramb.

BRUSELJ/LEUVEN - Šentjernejčanka Klara Lukan je na prvem evropskem prvenstvu v cestnih tekih, ki je bilo v Bruslju in Leuvenu, osvojila bronasto medaljo in s časom 31:26 za sekundo zgrešila srebro. Zmagala je olimpijska podprvakinja in evropska prvakinja na 10.000 metrov ter v krosu Nadia Battocletti iz Italije (31:10). Italijanka je z 31:10 za 15 sekund ugnala Nemko Evo Dieterich (31:25).

OKLAHOMA CITY - Litovski atlet Mykolas Alekna je na mitingu v Ramoni v Združenih državah Amerike postavil nov svetovni rekord v metu diska. Dvaindvajsetletnik je na zaradi vetrov ugodnem prizorišču za mete orodje vrgel 75,56 metra, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

LJUBLJANA - Slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Ela Polak je zmagovalka 37. mednarodnega turnirja MTM Narodni dom. Polak je na veselje domačih navijačev po tesnem boju zgolj za 50 tisočink točke premagala Španko Flavio Garcia. Slovenski uspeh je s četrtim mestom dopolnila Brigita Krašovec, Dora Valant pa je bila deseta.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 27. krogu lige Aba premagali Cibono s 96:81 (22:23, 50:50, 78:60).

ZARAGOZA - Košarkarice Prage, kjer od leta 2018 igra tudi slovenska kapetanka Teja Oblak, so letošnje zmagovalke evrolige, potem ko so na finalni tekmi zaključnega turnirja v Zaragozi premagale turški Mersin s 66:53 (24:17, 42:29, 49:42). Oblak je za češko ekipo v 27:37 minute dosegla točko, zbrala pa je tudi pet podaj, tri skoke in dve ukradeni žogi.

LJUBLJANA - Nogometaši Celja so v 30. krogu Prve lige Telemach premagali Muro z 2:1. Dvoboja med Koprom in Primorjem ter Bravom in Mariborom sta se končala z 1:1.

ORLANDO - Slovenska lokostrelca Toja Ellison in Tim Jevšnik sta na Floridi v ZDA na prvi tekmi svetovnega pokala osvojila bronasto medaljo v kategoriji mešanih ekip v sestavljenem loku, ki bo v Los Angelesu 2028 prvič del programa olimpijskih iger. V malem finalu sta Slovenca premagala italijanska tekmeca s 155:151.

MANAMA - Avstralec Oscar Piastri (McLaren) je zmagovalec dirke formule 1 v Bahrajnu. Na drugem mestu je končal Britanec George Russell (Mercedes), tretji pa je bil drugi član McLarna Britanec Lando Norris, ki je na ta način ostal na prvem mestu v seštevku sezone. Sezona formule 1 se bo nadaljevala že naslednji teden z dirko v Džedi v Savdski Arabiji.

DOHA - Španec Marc Marquez je zmagovalec dirke za veliko nagrado Katarja v Losailu v razredu motoGP. Preizkušnjo svetovnega prvenstva je končal pred rojakom Maverickom Vinalesom in Italijanom Francescom Bagnaio. Osemkratni svetovni prvak je tako povišal prednost po sobotni zmagi na sprintu, saj je njegov brat Alex Marquez zasedel le sedmo mesto. V skupnem seštevku ima zdaj Marc Marquez 123 točk, s čimer je prednost pred bratom Alexom Marquezom povišal na 18 točk.

LONDON - Slovenska ženska hokejska reprezentanca je tudi na četrti tekmi na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina B) v škotskem Dumfriesu ostala brez zmage. Slovenke so danes izgubile z gostiteljicami Britankami z 2:8 (0:1, 1:3, 1:4). Zadnja tekma Slovenke čaka v torek proti Kazahstanu, ta dvoboj bo tudi odločal o obstanku v tem rangu tekmovanja.

LOS ANGELES - Hokejisti moštva Los Angeles Kings so davi v severnoameriški ligi NHL ugnali Colorado Avalanche s 5:4 in se z deseto zmago na zadnjih 13 tekmah povzpeli na četrto mesto na zahodu. Nov gol je dosegel tudi kapetan ekipe Anže Kopitar.