Pregled - svet, 13. 4. (nedelja)

KIJEV - V novem ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi je bilo ubitih najmanj 34 ljudi, 117 pa je ranjenih, so sporočile reševalne službe. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril, da se je napad zgodil na dan, ko gredo številni ljudje na cvetno nedeljo k maši. Več držav, med drugim Francija, Italija, Nemčija in Velika Britanija je napad obsodilo. Tudi posebni odposlanec ZDA za Ukrajino Keith Kellogg je dejal, da razume, da je to napačno in opozoril na številne žrtve med civilisti.

GAZA - Izraelska vojska je v soboto napovedala razširitev svoje ofenzive v Gazi ter za več deset tisoč prebivalcev Han Junisa in okoliških območij odredila evakuacijo. Vojska je ponoči znova nadaljevala napade na Gazo, v katerih je bilo ubitih več ljudi. Poškodovana je bila tudi bolnišnica v mestu Gaza.

BEOGRAD - Ne bomo imeli prehodne vlade, ampak pošteno srbsko vlado, je v soboto v okviru tridnevnega protestnega shoda dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. V nagovoru je obračunal s političnimi nasprotniki in protestniki ter jih pozval k dialogu. Shoda se je med drugim udeležil tudi predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, ki je prepričan, da ni drugega voditelja kot Vučića, ki bi lahko okrepil Srbijo.

PEKING - Kitajska je ZDA pozvala k popolni odpravi recipročnih carin in vrnitvi na pot vzajemnega spoštovanja. Odločitev ZDA, da je iz carin izvzela številne tehnološke izdelke je označila za majhen korak in dodala, da bo ocenila vpliv te odločitve.

BERLIN - Nova nemška vlada bi lahko začela svoje delo 6. maja, je povedal vodja krščanskih demokratov CDU in najverjetnejši bodoči kancler Friedrich Merz. Bodoče koalicijske partnerice konservativna unija CDU/CSU in socialdemokrati SPD so ta teden dosegli koalicijski dogovor. Pri CSU so ga že potrdili, pri CDU in SPD pa še ne.

BEOGRAD - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bo nova srbska vlada najverjetneje oblikovana v prihajajočem tednu. Tudi predsednica parlamenta Ana Brnabić je napovedala, da pričakujejo sejo parlamenta in razpravo o novi vladi v ponedeljek ali torek. Bo pa sejo razpisala takoj, ko bo prejela predlog za sestavo vlade.

VATIKAN - Papež Frančišek je ob navdušenju vernikov nenapovedano pozdravil zbrane na trgu svetega Petra, med njimi je izpostavil dijake ljubljanske Škofijske klasične gimnazije. V svoji misli, ki so jo znova prebrali drugi, je pozval k molitvi za mir na konfliktnih območjih.

ATENE - V središču Aten so ponoči izbruhnili nasilni izgredi, ko so neznanci v policijsko postajo metali molotovke, pirotehnična sredstva in kamenje. Več vozil v bližini je zagorelo. Policija je s solzivcem razgnala množico in aretirala več kot 70 ljudi. Najmanj ena oseba je bila lažje ranjena.

QUITO - V Ekvadorju poteka drugi krog predsedniških volitev, na katerem tekmujeta trenutni predsednik in podjetnik Daniel Noboa ter socialistična odvetnica Luisa Gonzalez. V prvem krogu sta bila s približno 44 odstotki glasov skoraj povsem izenačena. Kampanjo so zaznamovale zlasti razprave o kriminalu, nasilju in položaju žensk.

BUDIMPEŠTA - Na ulicah Budimpešte je v soboto več tisoč ljudi protestiralo proti nedavno sprejetemu zakonu o prepovedi parade ponosa. Protestniki so bili večinoma oblečeni v sivo in se s satiričnimi plakati norčevali iz zakona.

TEHERAN - Iransko zunanje ministrstvo je sporočilo, da se bodo na pogovorih z ZDA, ki se bodo nadaljevali prihodnji teden, pogovarjali le o jedrski tematiki in odpravi sankcij. Še vedno se bodo pogovarjali posredno ob podpori Omana.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump je v odličnem zdravstvenem stanju, je po petkovem rednem zdravniškem pregledu ocenil zdravnik Bele hiše. Trump je sicer že kmalu po pregledu dejal, da se počuti dobro, srce pa da je tudi v redu.

HANNOVER - Na severu Nemčije se je zgodila nesreča, ko je manjše letalo strmoglavilo v jeklarno Salzgitter po krajšem poletu. V nesreči sta umrla pilot in kopilot.