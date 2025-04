Nova nemška vlada bi lahko začela delo 6. maja

Berlin, 13. aprila - Nova nemška vlada bi lahko začela svoje delo 6. maja, je vodja krščanskih demokratov CDU in najverjetnejši kancler Friedrich Merz danes povedal za nemški časnik Handelsblatt. Bodoče koalicijske partnerice konservativna unija CDU/CSU in socialdemokrati SPD so ta teden dosegli koalicijski dogovor. Pri CSU so ga že potrdili, pri CDU in SPD pa še ne.