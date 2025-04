Merz: Koalicijski dogovor signal EU, da Nemčija dobiva močno vlado

Berlin, 9. aprila - Vodja krščansko demokratske unije (CDU) Friedrich Merz je ob predstavitvi osnutka koalicijskega dogovora danes v Berlinu zagotovil, da je dokument jasen signal državljanom in EU, da Nemčija dobiva močno vlado. Poudaril je, da so z bavarsko CSU in socialdemokrati (SPD) uspeli vzpostaviti zaupanje, ki bo dobra osnova za prihodnja štiri leta.