Pregled - šport, 12. 4. (sobota)

VILNIUS - Slovenska ženska teniška reprezentanca je tekmovanje v 1. evroafriški skupini pokala Billie Jean King v Litvi končala s porazom proti Portugalski, kar pomeni, da ostaja še eno leto članica regionalne skupine. Slovenija je imela danes v Vilniusu priložnost za vrnitev v svetovno skupino pokala BJK, vendar Kaja Juvan in Pia Lovrič nista bili kos sestrama Jorge. Juvan je po dveh urah in pol igre izgubila proti mlajši Matildi s 6:1, 3:6 in 5:7, Lovrič pa je morala prav tako po treh nizih priznati premoč Francisci, ki je bila boljša z 2:6, 6:3 in 6:3. Slovenija, ki je v Litvi nastopila brez najvišjeuvrščenih igralk, Veronike Erjavec in Tamare Zidanšek, je tako končala tekmovanje za sezono 2025 in se bo naslednjič zbrala aprila 2026.

OSIJEK - Slovenska telovadka Teja Belak je na gimnastičnem svetovnem pokalu v Osijeku osvojila sedmo mesto na preskoku. Bolje se je odrezal Anže Hribar, ki je bil na parterju četrti. Na preskoku je zmagala najboljša iz kvalifikacij in evropska podprvakinja, Bolgarka Valentina Georgieva, s 14,149, druga je bila Kitajka Linmin Yu s 14,066, tretja pa Američanka Layla Hang s 13,766. Na parterju pa je slavil Izraelec Artem Dolgopyat, s 14,133, sicer olimpijski prvak 2021 in aktualni olimpijski podprvak, takšno oceno je dobil tudi drugouvrščeni Američan Junnosuke Iwai. Tretji je bil Kazahstanec Milad Karimi s 13,966. V nedeljo bodo še preostali finalni nastopi, kjer pa Slovenija ne bo imela svojih predstavnikov.

LOS ANGELES - Košarkarji v ligi NBA se približujejo koncu rednega dela. Danes je bilo na delu vseh 30 ekip na 15 tekmah, ekipi s slovenskim pridihom sta bili uspešni. Los Angeles Lakers Luke Dončića so visoko 140:109 ugnali Houston Rockets, Denver Nuggets Vlatka Čančarja so bili s 117:109 boljši od Memphis Grizzlies.

Dončić je v nekaj več kot 31 minutah na parketu raketam nasul 39 točk, temu pa dodal še osem skokov, sedem podaj in eno ukradeno žogo. Lakers so potrdili tretje mesto na zahodu. Zlata zrna so v boju z neposrednim tekmecem za končnico premagali grizlije. Aaron Gordon je vpisal 33 točk, Nikola Jokić se je izkazal z novim trojnim dvojčkom. Čančar ni dobil priložnosti za igro.

TRENTO - Slovenski motokrosist Tim Gajser je kot vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva razreda MXGP današnje kvalifikacije v italijanski Pietramurati končal kot drugi, boljši je bil le Francoz Romain Febvre, ki je najbližje Slovencu v SP. Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu Jan Pancar je bil deveti. V nedeljo bo prva vožnja razreda MXGP na sporedu ob 14.15, druga pa ob 17.10.

BRUSELJ - Liza Šajn je na prvem evropskem prvenstvu v cestnih tekih, ki poteka v Bruslju in Leuvenu, v polmaratonu zasedla 11. mesto s časom 1:13:49. Zmagala je Chloe Herbiet, domačinka iz Belgije, z 1:11:39. Na 21 km je tekel tudi drugi Slovenec, Jakob Medved je bil 47. z 1:10:56. Za Herbiet je druga v cilj prišla njena rojakinja Juliette Thomas, ki je z 1:11:53 zaostala 14 sekund, tretja je bila Italijanka Sara Nestola z 1:12:22. Med atleti je zmagal Francoz Jimmy Gressier, ki je z osebnim rekordom 59:45 edini tekel pod eno uro. Drugi je bil Awet Nftalem Kibrab z Norveške z 1:01:08, tretji pa Francoz Valentin Gondouin z 1:01:54.

BANJALUKA - Košarkarji Krke so v 27. krogu lige Aba v gosteh izgubili proti Igokei z 92:95 (20:26, 41:49, 60:70).

KRANJ - Košarkarice Triglava so na odločilni tretji polfinalni tekmi državnega prvenstva v Kranju premagale Ilirijo z 61:45 (13:14, 25:27, 39:35) in se v velikem finalu pridružile Cinkarni Celje, ki je v polfinalu ugnala Maribor z 2:0 v zmagah. Prva finalna tekma bo 16. aprila v Celju. Celjanke in Kranjčanke bodo v finalni seriji državnega prvenstva igrale na tri zmage.

LENDAVA - Nogometaši Nafte 1903 in Olimpije so se v 30. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0). Nafta bo v 31. krogu prihodnjo soboto gostovala pri Primorju, Olimpija pa bo gostila Domžale.

DUMFRIES - Slovenska ženska hokejska reprezentanca tudi po tretjem nastopu na svetovnem prvenstvu divizije I, skupina B v škotskem Dumfriesu ostaja brez zmage. Slovenke so danes klonile proti Južni Koreji s 3:6. V prvih nastopih so bile Italijanke boljše z 12:0, Latvija pa z 11:2. Naslednjo tekmo bodo igrale v nedeljo proti gostiteljicam.

SAN SEBASTIAN - Kolesarji ekipe UAE Emirates nadaljujejo svojo prevlado na dirkah. Njihov član Joao Almeida je postal zmagovalec dirke po Baskiji, in to na najboljši možen način, dobil je tudi zadnjo, najtežjo etapo s startom in ciljem v Eibarju. V zadnji etapi, ki je vsebovala kar sedem kategoriziranih vzponov, je na cilj prišel skupaj s Špancem Enricom Masom, imela sta 13 sekund prednosti pred zmagovalcem prejšnje etape, Ircem Benom Healyjem. Mas si je z drugim mestom v etapi zagotovil tudi drugo mesto v skupni razvrstitvi, za Portugalcem je zaostal minuto in 52 sekund, Nemca Maximiliana Schachmanna pa je premagal za sedem sekund. Slovenskih predstavnikov na dirki ni bilo.

MONTE CARLO - Španec Carlos Alcaraz in Italijan Lorenzo Musetti sta finalista teniškega turnirja v Monte Carlu z nagradnim skladom 6,1 milijona evrov. Druopostavljeni Alcaraz je v polfinalu s 7:6 in 6:4 premagal rojaka Alejandra Davidovicha Fokino, 13. nosilec Musetti pa je bil z 1:6, 6:4 in 7:6 boljši od osmpostavljenega Avstralca Alexa de Minaura.

DOHA - Španec Marc Marquez z Ducatijem je zmagovalec sprinterske dirke motociklističnega svetovnega prvenstva razreda motoGP v Katarju. Z zmago je spet prevzel vodstvo v seštevku in na drugo mesto potisnil brata Alexa Marqueza iz ekipe Ducati Gresini, ki je bil danes drugi. Svetovni prvak, Španec Jorge Martin iz ekipe Aprilia, ki po poškodbi šele začenja sezono, je bil v svojem prvem letošnjem nastopu 16. Marc Marquez je imel pred začetkom dogajanja v Katarju točko zaostanka za bratom, zdaj je prvi v seštevku z 98, Alex pa drugi s 96. Jutri se bo ob klasična dirka začela ob 19. uri po slovenskem času.

MANAMA - Avstralec Oscar Piastri z McLarnom je zmagovalec kvalifikacij dirke formule 1 v Bahrajnu. Britanec George Russell z Mercedesom je imel drugi čas, a bo zaradi kazni začel s tretjega mesta, pred njim bo še Monačan Charles Leclerc s Ferrarijem. Nizozemec Max Verstappen z Red Bullom, zmagovalec zadnje dirke na Japonskem, pa je kvalifikacije končal na sedmem mestu. Nedeljska dirka v Bahrajnu se bo začela ob 17. uri po slovenskem času.

AUGUSTA - Angleški golfist Justin Rose vodi tudi po drugem dnevu prvega majorja sezone v ameriški Augusti. Na mastersu ima po drugih 18 luknjah udarec prednosti pred Američanom Brysonom DeChambeaujem ter dva pred Severnim Ircem Roryjem McIlroyjem in Kanadčanom Coreyjem Connersom.