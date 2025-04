Pregled - šport, 11. 4. (petek)

Ljubljana, 11. aprila - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v petek, 11. aprila.

LOS ANGELES - Anže Kopitar je na tekmi rednega dela severnoameriške hokejske lige NHL z golom in podajo pomagal svojim Los Angeles Kings do zmage proti Anaheim Ducks s 6:1. Kapetan kraljev je s tem še 14. sezono v karieri dosegel najmanj 20 golov v rednem delu lige NHL. Na lestvici zahodne konference so hokejisti Los Angelesa še naprej peti.

OSIJEK - Drugi dan gimnastične tekme za svetovni pokal v Osijeku za slovenske predstavnike ni bil tako uspešen kot prvi. Ostali so brez uvrstitve v finale, še najbližje je bil Kevin George Buckley, ki je na bradlji zasedel 11. mesto in s tem priboril status tretje rezerve. Buckley je nastopil tudi na drogu, zasedel je 22. mesto, Beno Kunst pa je bil v preskoku 14. Pri dekletih je bila Lucija Hribar na gredi 19., Vita Prijanovič v isti disciplini 26., v parterju pa Slovenija ni imela svoje predstavnice.

ZARAGOZA - Praga je prva finalistka zaključnega turnirja ženske košarkarske evrolige v španski Zaragozi. Zasedba iz češke prestolnice je v polfinalu premagala Fenerbahče z 91:71, slovenska reprezentantka Teja Oblak pa je v 34:28 minute za zmago prispevala 13 točk, osem podaj in tri skoke. Praga se bo v nedeljskem finalu pomerila z zmagovalko špansko-turškega polfinalnega dvoboja Valencia - Mersin.

LOS ANGELES - Mednarodna kolesarska zveza Uci je v sporočilu za javnost zapisala, da bo na prihodnjih poletnih olimpijskih igrah v Los Angelesu v kolesarskih disciplinah na voljo 22 kompletov kolajn. S 514 nastopajočimi v petih panogah pa bo kolesarstvo tretje najbolj zastopano po številu športnikov na igrah OI leta 2028. Mednarodni olimpijski komite Mok je v sredo oznanil uradni program olimpijskih iger, ki bodo med 14. in 30. julijem 2028 v Los Angelesu.

SAN SEBASTIAN - Irec Ben Healy je zmagovalec pete etape kolesarske dirke po Baskiji, 172,3 kilometra dolge preizkušnje od Urdune do Gernika-Loma. Kolesar ekipe EF Education-EasyPost je na cilj prišel minuto in 48 sekund pred skupino favoritov, v kateri je bil tudi vodilni v skupnem seštevku, Portugalec Joao Almeida, član ekipe UAE Emirates.

AUGUSTA - Angleški golfist Justin Rose je vodilni po prvem dnevu prvega majorja sezone v ameriški Augusti. Na mastersu ima po prvih 18 luknjah tri udarce prednosti pred tremi zasledovalci, med katerimi je tudi dobitnik lanskega zelenega jopiča domačin Scottie Scheffler.

LIVERPOOL - Mohamed Salah ostaja igralec Liverpoola. Mediji na Otoku poročajo, da je 32-letni Egipčan s klubom z Anfielda danes podaljšal pogodbo za še dve sezoni, do junija 2027. Pogodba s klubom bi Salahu sicer potekla poleti. Salah je v Liverpool prišel julija 2017 in za klub skupaj dosegel 243 golov in 111 podaj.