Pregled - svet, 11. 4. (petek)

VARŠAVA - Finančni ministri držav članic EU so na neformalnem zasedanju podprli pristop Evropske komisije k trgovinskemu sporu z ZDA, ki se je v zadnjih dneh nekoliko umiril. Kot je povedal poljski minister Andrzej Domanski, so se strinjali, da mora EU ostati enotna. Ameriške carine na uvoz blaga bodo ameriško gospodarstvo prizadele bolj kot evropsko, je ob tem menil evropski komisar za gospodarstvo Valdis Dombrovskis. Obseg ameriškega BDP bi se lahko po ocenah Bruslja do leta 2027 skrčil za do 1,4 odstotka, evropskega pa za okoli 0,2 odstotka.

BRUSELJ - Če trgovinska pogajanja z ZDA ne bodo uspešna, bi lahko EU uvedla carine na ameriške tehnološke velikane, kot sta Meta in Google, je v intervjuju za Financial Times dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Kot morebiten ukrep je izpostavila tudi dajatev na prihodke od oglaševanja digitalnih storitev. Iz Bruslja so medtem sporočili, da bo evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič v ponedeljek odšel na pogajanja v Washington.

VARŠAVA - Evropska centralna banka (ECB) je pripravljena ukrepati, če bodo dodatne carine ameriškega predsednika Donalda Trumpa ogrozile finančno stabilnost, je danes dejala predsednica ECB Christine Lagarde. V zadnjem času opažajo določeno stopnjo nestanovitnosti, a trgi v Evropi zaenkrat delujejo urejeno, je povedala. Svet ECB bo sicer prihodnji teden ponovno odločal o prihodnji denarni politiki.

PEKING - Kitajska s soboto zvišuje carine na uvoz ameriškega blaga na 125 odstotkov. V Pekingu so se za to odločili, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v sredo zvišal carine za Kitajsko na skupno 145 odstotkov. Kitajske oblasti so sporočile še, da bodo "ignorirale" dodatne dvige carin. Kitajska naj bi poleg tega zaradi najnovejših ameriških carin vložila tožbo pri Svetovni trgovinski organizaciji (WTO).

PEKING/PARIZ - Španski premier Pedro Sanchez in kitajski predsednik Xi Jinping sta se zavzela za sodelovanje EU in Kitajske v času napetosti zaradi ameriških carin, pa tudi medsebojnega trgovanja. Neravnovesja na tem področju ne bi smela biti ovira za krepitev odnosov, je na svojem tretjem obisku v Pekingu v dveh letih dejal Sanchez. Francoski predsednik Emmanuel Macron je medtem menil, da mora EU za svojo zaščito uporabiti vse razpoložljive vzvode.

MOSKVA/WASHINGTON/ALMATY - Odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Witkoff je na svojem že tretjem obisku v Rusiji, s katero je Washington vpet tako v pogovore o premirju v Ukrajini kot zbliževanju diplomatskih odnosov. Kot na predhodnih dveh obiskih se je Witkoff vnovič sestal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, s katerim sta govorila tudi o Ukrajini, vendar hitrega napredka ne gre pričakovati. Trump je ob tem znova pozval Rusijo k prizadevanju za končanje vojne v Ukrajini, ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je pozdravil dialog med Washingtonom in Moskvo ter ostro kritiziral politiko EU do Rusije.

BRUSELJ - Zavezniki so napovedali 21 milijard evrov pomoči za Kijev, je po srečanju predstavnikov okoli 40 držav v Bruslju sporočil britanski obrambni minister John Healey. Velika Britanija in Nemčija, ki sta organizirali srečanje, sta že pred začetkom napovedali obsežno pomoč. Nemški obrambni minister Boris Pistorius je ob tem menil, da mir v Ukrajini ni na dosegu. Ukrajinski obrambni minister Rustem Umerov pa je dejal, da Evropa od ZDA prevzema vodilno vlogo podpornice Ukrajine.

GAZA/ŽENEVA - V izraelskem napadu na mesto Han Junis na jugu Gaze je bilo ponoči ubitih najmanj deset ljudi, je sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi. Šlo naj bi za člane iste družine, med njimi sedem otrok. Združeni narodi so opozorili, da ženske in otroci predstavljajo velik delež žrtev izraelskih napadov v zadnjih tednih na območje Gaze. Izraelska dejanja vzbujajo pomisleke glede preživetja Palestincev kot skupine v Gazi.

VATIKAN - Papež Frančišek uspešno nadaljuje okrevanje po pljučnici, na kar kažejo tudi njegove dejavnosti v zadnjih dneh, ko je med drugim v četrtek presenetil obiskovalce bazilike svetega Petra. Kljub temu pa je še prezgodaj napovedati, ali se bo lahko udeležil obredja v tednu pred veliko nočjo, je sporočil Vatikan. To bo delno odvisno tudi od vremena. Mašo cvetne nedelje ta konec tedna bo sicer vodil kardinal Leonardo Sandri.

ISTANBUL - Priprti župan Istanbula Ekrem Imamoglu je na sodišču pričal v procesu zaradi obtožb o grožnjah istanbulskemu okrajnemu tožilcu Akinu Gürleku. Imamoglu, ki se je prvič od aretacije sredi marca pojavil v javnosti, je zanikal žalitve in ustrahovanje tožilca. Pridržani in suspendirani župan trdi, da gre za politični pregon. Tožilstvo zanj zahteva do sedem let in štiri mesece zapora ter prepoved političnega delovanja.

RIM/VARŠAVA - Iz pristanišča Brindisi je v Albanijo prispela skupina 40 migrantov, katerih prošnje za azil so v Italiji zavrnili. Namestili jih bodo v centru v Gjaderu, ki ga namerava italijanska vlada po novem uporabljati za repatriacijo migrantov. Nezakoniti prehodi meja EU so se v prvem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem leta 2024 zmanjšali za več kot 30 odstotkov, kar pomeni razliko skoraj 34.000 ljudi, je medtem sporočila agencija Frontex.

BEOGRAD - V Beogradu se je nocoj začel tridnevni shod pod sloganom "Ne damo Srbije", h kateremu je pozval srbski predsednik Aleksandar Vučić. Namen shoda, katerega osrednji del bo potekal v soboto zvečer, je po predsednikovih besedah preprečiti uničenje Srbije. Vučić naj bi med shodom tudi predstavil novo Gibanje za narod in državo. Po vsej državi se medtem še vedno nadaljujejo množični študentski protesti, ki so se začeli novembra lani.

ZAGREB/BUJE - Hrvaška policija in uslužbenci urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) so v okviru protikorupcijske preiskave prijeli Mileta Kekina, pevca nekdanje glasbene skupine Hladno pivo in soproga poslanke in kandidatke zeleno-leve stranke Zmoremo! na nedavnih predsedniških volitvah Ivane Kekin. Po zaslišanju so ga izpustili na prostost. Hrvaška opozicija trdi, da gre za zastraševanje pred bližajočimi se lokalnimi volitvami v Zagrebu.

ZAGREB - Hrvaški sabor je zavrnil predlog za razrešitev glavnega državnega tožilca Ivana Turudića, ki so ga zaradi njegovega domnevno spornega imenovanja vložili opozicijski socialdemokrati (SDP). Stranka je razrešitev glavnega državnega tožilca zahtevala, ker naj bi bilo njegovo imenovanje že od samega začetka problematično zaradi njegovih tesnih vezi z vladajočo stranko HDZ.

HAAG - Preiskovalni organi iz Francije, Slovenije, BiH in Španije so v skupni operaciji razbili mednarodno mrežo trgovcev z orožjem, ki je tihotapila jurišne puške in granate z območja Zahodnega Balkana v Zahodno Evropo. Po podatkih evropskega policijskega urada Europol so štiri osebe aretirali v Franciji, eno v Španiji in dve v BiH. Med aretiranimi je tudi slovenski voznik, v čigar vozilu so našli skrito orožje.

NEW YORK - Helikopter s petčlansko družino iz Španije na krovu je v četrtek strmoglavil v reko Hudson v New Yorku. V nesreči ni bilo preživelih, poleg španskih turistov je umrl tudi pilot, je sporočil župan New Yorka Eric Adams. Po poročanju medijev je umrl vodilni mož tehnološke družbe Siemens v Španiji, Agustin Escobar. Z njim so bili na helikopterju še žena in trije otroci, stari štiri, pet in 11 let. Ameriška agencija za varnost letenja je uvedla preiskavo nesreče.