Odbor podprl predlog novele zakona o divjadi in lovstvu

Ljubljana, 11. aprila - Odbor DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je soglasno podprl predlog novele zakona o divjadi in lovstvu. Z njim se po besedah Eve Knez s kmetijskega ministrstva na celosten, premišljen in sistematičen način naslavlja izzive, ki so se v zadnjih 20 letih pokazali pri izvajanju zakona, pri čemer pa se temeljna izhodišča ohranjajo.