Vlada s predlogom novelacije zakona o divjadi in lovstvu

Ljubljana, 20. marca - Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o divjadi in lovstvu in ga v DZ poslala po rednem postopku. Cilj zakonskega predloga je posodobiti tiste dele zakona, ki so se v času njegovega 20-letnega izvajanja izkazali kot pomanjkljivi oziroma nepopolni ter vnesti več preglednosti, praktičnosti in učinkovitosti v postopke.