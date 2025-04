V dogovor za razvoj gorenjske regije novi projekti vodooskrbe in čiščenja odpadnih voda

Sorica, 12. aprila - Razvojni svet gorenjske regije ter ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj sta sklenila dodatek k dogovoru za razvoj gorenjske regije, po katerem se v sofinanciranje vključujejo nadgradnja čistilne naprave v Radovljici in vodovodnega sistema Završnica, izboljšanje oskrbe z vodo v Preddvoru in Gorjah ter komunalno urejanje Kranja.