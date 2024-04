Na Gorenjskem stekli pogovori o delitvi 40 milijonov za razvoj regije

Visoko/Kranj, 15. aprila - Potem ko je konec marca ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj objavilo povabilo regijam za pripravo dogovorov za razvoj regij, so se župani gorenjskih občin na petkovi seji Sveta gorenjske regije na Visokem dogovorili za časovnico priprave osnutka. Občine se morajo dogovoriti, za katere projekte porabiti 40 milijonov evrov, ki so na voljo.