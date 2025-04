Pregled - šport, 10. 4. (četrtek)

CELJE - Nogometaši Celja so na prvi četrtfinalni tekmi konferenčne lige izgubili proti Fiorentini z 1:2 (0:1). Povratna tekma bo prihodnji četrtek v Firencah. Za Fiorentino sta zadela Luca Ranieri in Rolando Mandragora z bele pike, pri Celjanih pa je najstrožjo kazen unovčil Logan Delaurier-Chaubet. Zmagovalca celjsko-firenškega dvoboja v polfinalu čaka boljši iz obračuna med Betisom in Jagiellonio nekdanjega celjskega nogometaša Dušana Stojinovića. Španci so prvo tekmo dobili z 2:0.

DUMFRIES - Slovenska ženska hokejska reprezentanca je izgubila tudi drugo tekmo na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina B) v škotskem Dumfriesu. Slovenke so po uvodnem porazu z Italijo z 0:12 danes klonile še proti Latviji, ki je bila boljša z 11:2 (5:0, 3:1, 3:1). Naslednjo tekmo bodo Slovenke igrale v soboto proti Južni Koreji.

ZELL AM SEE - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so na tretji finalni tekmi alpske lige v gosteh izgubili z avstrijsko ekipo Zell am See s 3:4 (1:0, 1:2, 1:2). Avstrijska ekipa zdaj vodi z 2:1 v zmagah, naslednja tekma bo v nedeljo na Jesenicah. Moštvi v finalu igrata na štiri zmage.

MURSKA SOBOTA - Nogometaši Domžal so v 29. krogu Prve lige Telemach v gosteh premagali Muro z 2:0 (1:0).

AJDOVŠČINA - Nogometaši Primorja so v 29. krogu Prve lige Telemach premagali Bravo s 3:0 (1:0).

OSIJEK - V Osijeku se je končal prvi dan gimnastičnega svetovnega pokala. V kvalifikacijskih preizkušnjah na petih orodjih sta si finale priborila dva slovenska predstavnika, in sicer Anže Hribar na parterju ter Teja Belak na preskoku. Hribar je bil z oceno 13,633 peti, Belak pa z oceno 13,335 četrta.

MARIBOR - Slovenska moška reprezentanca v futsalu si je zagotovila nastop na evropskem prvenstvu, ki bo na začetku leta 2026 v Latviji in Litvi. Za to je potrebovala remi na tekmi v Mariboru proti Norveški, a se s točko ni zadovoljila, tekmece je premagala s 4:0 (1:0).

VILNIUS - Slovenska ženska teniška reprezentanca se bo za napredovanje v play-off za nastop v glavnem delu pokala Billie Jean King v Vilniusu pomerila s Portugalsko. Slovenke so v skupini B pod vodstvom začasnega selektorja Iztoka Kukca po tesnih obračunih v sredo in četrtek ugnale tako gostiteljico Litvo kot Srbijo z 2:1 v zmagah in končale na vrhu.

LJUBLJANA - Na prvih tekmah četrtfinala nogometne konferenčne lige je Betis na domači zelenici premagal Jagiellonio slovenskega branilca Dušana Stojinovića z 2:0. Nino Žugelj pa je z Djurgardnom doma izgubil proti Rapidu z Dunaja (0:1). Londonski Chelsea je v gosteh zanesljivo opravil z Legio in jo premagal s 3:0.

LJUBLJANA - Norveški Bodö/Glimt je na prvi tekmi četrtfinala evropske nogometne lige na domačem igrišču premagal favorizirani Lazio z 2:0. Angleška kluba Manchester United in Tottenham pa sta iztržila le remi. United je v gosteh pri Lyonu za končnih 2:2 gol prejel globoko v sodnikovem dodatku, Tottenham pa je z Eintrachtom igral 1:1. Athletic Bilbao je kljub igralcu več večino dvoboja remiziral pri Rangersu (0:0).

LOS ANGELES - Mednarodni olimpijski komite je za naslednje poletne olimpijske igre v Los Angelesu potrdil šest novih odločitev za kolajne. Plavalci se bodo po novem tako kot na svetovnih prvenstvih merili tudi na 50 metrov hrbtno, delfin in prsno. Skupno bodo imeli plavalci na voljo kar 41 končnih odločitev, v Parizu je bilo teh 35. Del OI 2028 bo v lokostrelstvu postal tudi sestavljeni lok.

DALLAS - Košarkarji Los Angeles Lakers so v severnoameriški ligi NBA gostovali v Dallasu in z zmago s 112:97 potrdili nastop v končnici. Igralec tekme je bil s 45 točkami Luka Dončić, bolj kot nov dosežek na tekmi pa je tokrat izstopala ganljiva vrnitev v Teksas, njegov nekdanji klub Mavericks.