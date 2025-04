Pregled - svet, 10. 4. (četrtek)

BRUSELJ - Evropska unija je za 90 dni preložila uvedbo protiukrepov v odziv na ameriške carine na uvoz jekla in aluminija, katerih uveljavitev je bila predvidena za prihodnji torek. Za to so se odločili, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump v sredo zamrznil dvig vzajemnih carin. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je to pozdravila kot pomemben korak k stabilizaciji svetovnega gospodarstva. Odločitev ameriškega predsednika so pozdravila tudi številne druge države.

PEKING/WASHINGTON - Veljati so začele kitajske 84-odstotne carine na uvoz ameriškega blaga, ki jih je Kitajska uvedla v odgovor na zvišanje ameriških uvoznih carin. Te po novem znašajo že 145 odstotkov. V Pekingu so v odziv na sredin nov dvig carin poudarili, da se ne bojijo provokacij in se ne bodo uklonili, a poudarili, da je Kitajska pripravljena na dialog z ZDA, ki pa mora biti vzajemen.

ABU DABI/WASHINGTON - Rusija in ZDA sta izvedli drugo izmenjavo zapornikov od nastopa mandata ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Rusija je izpustila rusko-ameriško balerino Ksenijo Karelino, ki so jo lani zaprli zaradi donacije organizaciji s sedežem v ZDA, ki zagotavlja humanitarno pomoč Ukrajini. ZDA so izpustile Arthurja Petrova, ki naj bi sodeloval pri zagotavljanju opreme za rusko vojsko.

ISTANBUL - Delegaciji Rusije in ZDA sta se sestali na pogajanjih o ponovni vzpostavitvi normalnega delovanja svojih veleposlaništev. Po ruskih navedbah sta se strani zbližali glede določenih tehničnih zadev, ki naj bi olajšale delo diplomatom. Po navedbah Washingtona so se približali dogovoru, ki bi urejal dostop diplomatov do bančnih storitev v obeh državah. Ukrajine ni bilo na dnevnem redu.

SANTO DOMINGO - Število žrtev torkovega zrušenju strehe nočnega kluba v prestolnici Dominikanske republike Santo Domingo je naraslo na najmanj 221 ljudi. Glede na navedbe reševalcev so od začetka reševalne akcije izpod ruševin potegnili 189 preživelih. Iskanje preživelih so končali in se bodo odslej osredotočili na iskanje trupel.

BRUSELJ - Obrambni ministri okoli 30 zaveznic Ukrajine, ki so del t. i. koalicije voljnih, so se srečali z namenom usklajevanja načrtov za namestitev sil ob morebitnem premirju v Ukrajini. Sestanek ni prinesel sklepov. Po navedbah virov naj bi bilo zaenkrat šest držav pripravljenih poslati vojake na tovrstno misijo.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sredo zatrdil, da je Moskva v svoje vojaške vrste rekrutirala več kot 150 kitajskih državljanov in kritiziral Rusijo, da je v vojno v Ukrajini zvlekla Kitajsko. Moskva je danes obsodila njegove izjave, v Pekingu pa so sporočili, da "bi se bilo treba izogniti neodgovornim izjavam", in poudarili nevtralno vlogo Kitajske.

TEL AVIV - Skoraj tisoč nekdanjih vojaških pilotov in nekaj rezervistov izraelskih zračnih sil je na vlado naslovilo pismo, v katerem ji očitajo nadaljevanje vojne v Gazi zaradi "političnih interesov". Poteza je sprožila odpor vlade in vodstva vojske, ki je že zagrozilo z odpuščanjem rezervistov, ki so podpisali pismo.

BANJALUKA - Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je ponudil začasno zamrznitev izvajanja ustavno spornih zakonov, ki so jih sprejele oblasti te entitete Bosne in Hercegovine. V zameno zahteva razveljavitev vseh odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.

BUDIMPEŠTA - Ne Madžarska ne Evropska unija ne bosta uvedli sankcij proti predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku, je v sredo po srečanju s srbsko članico predsedstva Bosne in Hercegovine Željko Cvijanović sporočil madžarski zunanji minister Peter Szijjarto. Za uvedbo sankcij proti Dodiku je potrebno soglasje vseh članic EU, Budimpešta pa jih po zagotovilih Szijjarta ne bo podprla.

MADRID - Pritožbeni senat španskega vrhovnega sodišča je potrdil lansko odločitev, da zakon o amnestiji za katalonske separatiste ne velja za nekdanjega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta, ker je obtožen poneverbe javnih sredstev. Puigdemontu sicer preostaja še možnost pritožbe na ustavno sodišče.

MÜNCHEN - Krščansko-socialna unija (CSU) je kot prva od trojice strank potrdila koalicijski dogovor s krščanskimi demokrati (CDU) in socialdemokrati (SPD), s katerimi bodo predvidoma v začetku maja oblikovali novo nemško vlado. CDU bo pogodbo potrjevala konec aprila, pri SPD pa bodo o njej odločali člani stranke.

MILANO - Ameriška skupina Capri Holdings bo italijansko modno hišo Versace prodala italijanskemu modnemu velikanu Prada, je ta potrdil in izrekel dobrodošlico Versaceju. Posel je težak 1,25 milijarde evrov. S prevzemom bo nastal pomemben igralec v modni industriji, ki bo lahko konkuriral velikanom, kot sta francoska LVMH in Kering.

TALLINN - V Estoniji so v sredo uveljavili ustavno spremembo, s katero so državljanom tretjih držav, ki prebivajo v Estoniji, odvzeli pravico do glasovanja na lokalnih volitvah. S spremembo naj bi želeli zaščititi enotnost estonske družbe. Poslanci so spremembo z veliko večino podprli že konec marca, potem ko so predlog vložili zaradi vse večjih varnostnih skrbi po ruski invaziji na Ukrajino.

WASHINGTON - Predstavniški dom ameriškega kongresa je po sredinem neuspelem poskusu potrdil proračunski okvir za letošnje leto, ki ga je že prej sestavil in potrdil senat. Sprejetje enakih resolucij v predstavniškem domu in senatu je pogoj, da lahko začnejo kongresni odbori pripravljati in sprejemati paket predlogov na področju prednostnih nalogah ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

ZAGREB/BEOGRAD - Hrvaška vlada je obsodila izgone štirih hrvaških državljanov, ki jih je v zadnjih dneh izvedla Srbija, ki jim je očitala ogrožanje varnosti države. Med njimi je tudi predstavnik hrvaške gospodarske zbornice. Po besedah premierja Andreja Plenkovića so že poslali protestno noto Srbiji. Zagreb pričakuje tudi odziv Bruslja.

RIM - Britanski kralj Karel III. in njegova soproga, kraljica Camilla, sta z obiskom Ravenne zaključila štiridnevno pot po Italiji. V sredo sta se na zasebni avdienci srečala s papežem Frančiškom, in mu med drugim zaželela hitro okrevanje. Sprva je bilo mišljeno, da bi kralj Karel III. in kraljica Camilla opravila državniški obisk v Vatikanu, a je bil ta zaradi papeževe bolezni odpovedan.

ZAGREB - Hrvaški organi pregona so izvedli dve med seboj povezani akciji na območju sedmih policijskih uprav, v katerih so pridržali 45 domnevnih pripadnikov narkokartela. V akcijah je sodelovalo 250 policistov iz različnih policijskih enot, je sporočila hrvaška policija. Pridržani so osumljeni tihotapljenja več ton drog v Evropo.