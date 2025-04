Dražbo za splitsko dvorano Spaladium Arena razveljavili

Split, 10. aprila - Splitsko trgovinsko sodišče je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina danes razveljavilo sredino dražbo, na kateri je mesto Split pridobilo pravico do 13-letne uporabe tamkajšnje večnamenske dvorane Spaladium Arena in gradnje na zemljišču ob njej. Župan Ivica Puljak je napovedal pritožbo in vključitev hrvaškega državnega odvetništva.