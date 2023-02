V Splitu gre v prodajo dvorana Spaladium

Split, 4. februarja - Splitska večnamenska dvorana Spaladium Arena in pripadajoče zemljišče velikosti okoli 30.800 kvadratnih metrov gresta v prodajo, je v stečaju družbe Sportski grad TPN, ki je upravljala dvorano, odločil stečajni sodnik. Družba ni poravnavala svojih obveznosti do mesta Split in je skupno dolgovala 24 milijonov kun oz. 3,2 milijona evrov.