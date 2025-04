Pregled - šport, 9. 4. (sreda)

VILNIUS - Slovenska ženska teniška reprezentanca je z odliko opravila nalogo v skupinskem delu pokala Billie Jean King v Litvi. Z dvema zmagama, najprej proti gostiteljicam in danes proti Srbiji prav tako z 2:1, si je priigrala prvo mesto v skupini in bo v soboto igrala za napredovanje iz prve evroafriške skupine. Enako kot proti Litvi, kjer so bili vsi dvoboji na tri nize in so skupaj trajali skoraj sedem ur, je bil tudi obračun s Srbijo odločen šele v odločilni igri dvojic. Kaja Juvan in Pia Lovrič sta premagali srbsko navezo Natalija Senić/Anja Stanković s 6:4 in 7:6.

MONTE CARLO - Nekdanji prvi teniški igralec sveta Srb Novak Đoković, ki lovi 100. turnirsko zmago, se od turnirja v Monte Carlu poslavlja že v drugem krogu. V svojem prvem dvoboju na turnirju serije masters je moral priznati premoč 32. igralcu sveta, Čilencu Alejandru Tabilu, ki je bil boljši z izidom 6:3 in 6:4.

CELJE - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Nemčiji in na Nizozemskem v Celju igrala neodločeno s Srbijo. Tekma se ni razpletla po okusu slovenskih rokometašic, na povratnem dvoboju v Boru bodo morale zmagati ali ob remiju doseči več kot 29 golov, če se želijo uvrstiti na zaključni turnir. V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tjaša Stanko s 14 goli, vratarka Maja Vojnović pa je zbrala 13 obramb. Andrea Lekić je za Srbijo dosegla sedem zadetkov.

ORMOŽ - Nekdanji dolgoletni kapetan slovenske reprezentance Marko Bezjak bo v novi sezoni 2025/26 prevzel naloge glavnega trenerja Jeruzalem Ormoža, so potrdili odgovorni v prleškem klubu. Ormožani so se marca razšli z dolgoletnim trenerjem Sašem Prapotnikom. Bezjak trenutno v Nemčiji igra za Erlangen.

EDINBURGH - Slovenska ženska hokejska reprezentanca je z visokim porazom začela svetovno prvenstvu divizije I (skupina B) v škotskem Dumfriesu. Boljše so bile Italijanke, ki so slavile z 12:0 (3:0, 5:0, 4:0). Naslednja tekma varovanke selektorja Boštjana Kosa čaka v četrtek proti Latviji.

BARCELONA/PARIZ - Nogometaši Barcelone so že na prvi tekmi četrtfinala evropske lige prvakov napravili velik korak do uvrstitve med najboljše štiri ekipe. Na domači zelenici so Borussio Dortmund ugnali s 4:0. Na drugi današnji tekmi je Paris Saint-Germain doma s 3:1 ugnal Aston Villo.

LJUBLJANA - Nogometaši Olimpije in Kopra so se v 29. krogu Prve lige Telemach v Ljubljani razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0).

KANAL - V finalu moškega odbojkarskega prvenstva bosta igrala ACH Volley in Alpacem Kanal. Ljubljanska ekipa si je proti Krki finale priborila že po dveh tekmah, v obračunu Kanalcev in Calcita Volleyja pa je bila potrebna tretja tekma v Kanalu, gostitelji so jo dobili s 3:1 (24, -19, 19, 20).

KAMNIK - V finalu ženskega odbojkarskega prvenstva bosta igrali favorizirani ekipi Calcita Volleyja in OTP banke Branika. Mariborčanke so polfinalno nalogo proti SIP Šempetru rešile v dveh tekmah, Kamničanke pa so se bolj mučile, Koprčanke so strle šele na tretji tekmi v Kamniku, kjer je bil izid 3:1.

ANKARA - Turški Ziraat Bankasi je zmagovalec odbojkarskega pokala Cev, potem ko je na povratni tekmi v Ankari še drugič ugnal Asseco Resovio. Potem ko so turški predstavniki, za katere igra tudi slovenski odbojkar Tonček Štern, že na Poljskem slavili s 3:2 v nizih, so delo dokončali na domačem igrišču po zmagi s 3:1.

LOS ANGELES - Za Los Angeles Lakers je v ligi NBA večer za pozabo. Jezerniki so po prepričljivi zmagi nad vodilno ekipo zahodne konference nato izgubili revanšo, košarkarji Oklahoma City Thunder so slavili s 136:120. Pri gromovnikih je bil najboljši Shai Gilgeous-Alexander, medtem ko si je slovenski zvezdnik Luka Dončić prislužil prvo izključitev v dresu Lakers. Dončić je bil izključen po skoku z eno roko, s čimer so Lakers vodili s 108:107, potem ko je član sodniške ekipe J.T. Orr presodil, da ga je igralec verbalno napadel. Dončić zanika, da bi grdo govoril o sodniku.

LOZANA - Mednarodni olimpijski komite je v izjavi za javnost sporočil, da se bodo športni plezalci in plezalke na naslednjih poletnih olimpijskih igrah v Los Angelesu 2028 potegovali za tri komplete kolajn. Mok je ob treh različnih tekmovanjih obenem dvignil tudi število nastopajočih na OI.Zdaj bo vsaka disciplina dobila svoje tekmovanje, s čimer bo lahko denimo slovenska zvezdnica Garnbret, ki v naslednjem večletnem ciklu cilja prav na uspešen nastop na OI v Los Angelesu, naskakovala dve zlati kolajni. Korošica je zlato kolajno osvojila tako v Tokiu kot Parizu.