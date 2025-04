Pregled - svet, 9. 4. (sreda)

WASHINGTON - Za okoli 60 držav in EU so začele veljati še višje dodatne carine na uvoz blaga v ZDA. A je ameriški predsednik Donald Trump kasneje napovedal 90-dnevno zamrznitev napovedanega dviga carin. V tem obdobju bodo vzajemne carine pri 10 odstotkih, kar začne veljati takoj. Izjema je Kitajska, za katero pa je carine dvignil na 125 odstotkov. Za zamrznitev se je odločil, ker ga je 75 držav zaprosilo za pogajanja o carinah.

PEKING - Kitajska je dodatne carine na uvoz ameriškega blaga, ki jih je napovedala prejšnji teden, veljati pa bodo začele v četrtek, zvišala s 34 na 84 odstotkov.

BRUSELJ - Članice EU so po navedbah Evropske komisije podprle uvedbo protiukrepov v odziv na carine na uvoz jekla in aluminija v ZDA. EU bo tako postopoma uvedla do 25-odstotne dodatne carine na uvoz ameriškega blaga v vrednosti okoli 20 milijard evrov. Prvi ukrepi se bodo začeli uporabljati prihodnji teden, večina preostalih pa sredi maja. Po neuradnih informacijah je za glasovalo 26 članic, proti je bila le Madžarska.

MOSKVA - Obsežne carine ameriškega predsednika Donalda Trumpa kažejo na njegovo nespoštovanje temeljev mednarodne trgovine, je ocenilo rusko zunanje ministrstvo. Obenem je izrazilo zaskrbljenost zaradi svetovne trgovinske vojne.

BERLIN - Nemška konservativna unija CDU/CSU in socialdemokrati SPD so oblikovali osnutek koalicijskega dogovora. Vodja CDU Friedrich Merz je ob predstavitvi zagotovil, da je dokument jasen signal državljanom in EU, da Nemčija dobiva močno vlado. Poudaril je, da so s strankami vzpostavili zaupanje, ki bo dobra osnova za prihodnja štiri leta. Med vsebinskimi poudarki koalicijskega dogovora je Merz izpostavil nekatere davčne olajšave, zaostritev migracijske politike in okrepitev tako notranje kot zunanje varnosti.

KIJEV - V novih ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki na Ukrajino je bilo ponoči v več ukrajinskih mestih ranjenih najmanj 21 ljudi. Rusija je Ukrajino napadla s 55 brezpilotnimi letalniki, ukrajinska zračna obramba pa jih je po lastnih navedbah sestrelila 32. O sestrelitvi več kot 150 ukrajinskih brezpilotnikov je poročalo tudi rusko obrambno ministrstvo. Je pa Rusija začela ofenzivo na območju regij Sumi in Harkov na severovzhodu Ukrajine, je za ukrajinski portal LB dejal načelnik generalštaba ukrajinske vojske Oleksandr Sirski.

PEKING - Peking je kot popolnoma neutemeljene zavrnil navedbe Kijeva, da se v ruskih enotah proti Ukrajini bori veliko kitajskih državljanov. Potem ko je Kijev v torek sporočil, da so dva zajeli, je Kitajska pozvala svoje državljane, naj se izogibajo sodelovanju v vojnah. V zvezi s trditvami Ukrajine sicer izvajajo preverjanja, so dodali.

GAZA - Izraelske sile so v novem napadu na mesto Gaza ubile najmanj 23 Palestincev, še več kot 60 je ranjenih. Napadi in sistematično uničevanje se nadaljujejo tudi drugod po Gazi. Izraelska vojska trdi, da je bil tarča napadov poveljnik islamističnega gibanja Hamas, ki naj bi bil odgovoren za načrtovanje in izvajanje terorističnih napadov v tem delu Gaze. Hamas je napad obsodil kot "eno najhujših genocidnih dejanj".

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je po srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem poudaril pomen, ki ga Francija pripisuje demokratični in evropski poti Srbije, ter izrazil zavezanost širitvi EU na Zahodni Balkan. Pri tem je posebej izpostavil normalizacijo odnosov med Srbijo in Kosovom ter razmere v Bosni in Hercegovini, o čemer sta prav tako govorila z Vučićem, ki je razmere v BiH kot najtežjo temo v njunih pogovorih.

BRUSELJ - Evropska komisija bo v okviru akcijskega načrta na področju umetne inteligence med drugim pomagala pri vzpostavitvi velikih tovarn umetne inteligence in podatkovnih laboratorijev ter spodbujala uporabo umetne inteligence v strateških sektorjih. Ob tem so napovedali tudi obisk vseh tovarn umetne inteligence v EU. Zasebne naložbe v velike tovarne umetne inteligence bodo v Bruslju dodatno spodbudili s programom InvestAI.

BRUSELJ - Ukrajinski premier Denis Šmihal je pred nadaljevanjem pogovorov med Kijevom in Washingtonom o sporazumu o izkoriščanju redkih zemelj na ukrajinskem ozemlju, predvidenim za konec tedna, optimističen. Za ukrajinsko stran je ključno, da bo sporazum v skladu z njihovo ustavo, mednarodnim pravom, pa tudi z njenimi prizadevanji za članstvo v EU, je dejal na novinarski konferenci po zasedanju pridružitvenega sveta EU-Ukrajina. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je ob tem dejala, da se ne boji, da bi sporazum ogrozil približevanje Ukrajine uniji. Od Kijeva je namreč prejela številna zagotovila, da ostaja zavezan evropski poti.

RIM - Britanski kralj Karel III. je v nagovoru v italijanskem parlamentu izpostavil prijateljske odnose med Združenim kraljestvom in Italijo ter potrebo po skupnem reševanju kriz, kot sta konflikt v Ukrajini in podnebne spremembe. Dejal je tudi, da Veliko Britanijo in Italijo združuje tudi obramba skupnih demokratičnih vrednot. Srečal se je tudi s predsednico vlade Giorgio Meloni.

SANTO DOMINGO - V torkovem zrušenju strehe nočnega kluba v prestolnici Dominikanske republike Santo Domingo je umrlo najmanj 124 ljudi, je sporočil vodja reševalcev. Iskanje preživelih pod ruševinami se nadaljuje. Po navedbah lokalnih medijev naj bi bilo v klubu v času tragedije do tisoč ljudi.

WASHINGTON - Ameriški zvezni sodnik je v torek prepoved dostopa tiskovni agenciji AP do predsednika ZDA Donalda Trumpa razglasil za neustavno. Beli hiši je odredil, da ji mora zagotoviti poln dostop do predsedniških dogodkov, med drugim v Ovalni pisarni in na letalu Air Force One. Uveljavitev je zaradi možnosti pritožbe Bele hiše odložil za pet dni.

JERUZALEM - Izraelsko vrhovno sodišče je v torek vladi premierja Benjamina Netanjahuja in uradu generalnega državnega tožilca naročilo, da morata do 19. aprila najti kompromis glede razrešitve vodje varnostne agencije Šin Bet. Ob tem je izdalo začasno odredbo, po kateri razrešeni vodja agencije Ronen Bar do nadaljnjega ostaja na položaju.