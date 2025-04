Zdravje v občini: V letu 2023 večja odzivnost in udeležba v presejalnih programih

Ljubljana, 9. aprila - Podatki o zdravju prebivalcev slovenskih občin Zdravje v občini 2025 kažejo, da je bilo leta 2023 Slovencev nekoliko manj, postali so malo starejši, bolj delovno aktivni, a manj izobraženi ter so nekoliko shujšali. Zabeležili so večjo udeležbo v presejalnih programih ter nižjo pojavnost klopnega meningoencefalitisa, je razvidno iz podatkov NIJZ.