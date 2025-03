Dobitnica zlatega kamna 2025 Mestna občina Kranj

Murska Sobota/Kranj, 11. marca - V Murski Soboti so podelili nagrado za razvojno najbolj prodorno občino zlati kamen 2025. Nagrado je dobila Mestna občina Kranj, ki se je med desetimi finalistkami izkazala z izstopajočimi dosežki na področju trajnostnega razvoja, energetske učinkovitosti in pametnih skupnosti. Župan Matjaž Rakovec je povedal, da je to zaveza za prihodnost.