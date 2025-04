V Moderni galeriji drevi podelitev Jakopičeve nagrade in priznanj

Ljubljana, 10. aprila - V Avditoriju Moderne galerije bodo drevi podelili nagrado in priznanji Riharda Jakopiča. Letošnji prejemnik nagrade Riharda Jakopiča za izjemne dosežke na področju likovne in vizualne umetnosti je slikar in grafik Črtomir Frelih. Priznanji prejmeta Danilo Milovanović, ki deluje pod psevdonimom DNLM, in Tejka Pezdirc.