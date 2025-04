Nagrada Riharda Jakopiča letos Črtomiru Frelihu

Ljubljana, 4. aprila - Letošnji prejemnik nagrade Riharda Jakopiča za izjemne dosežke na področju likovne in vizualne umetnosti je slikar in grafik Črtomir Frelih, ki od svojih študijskih let kontinuirano raziskuje tehniko kolagrafije. Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) bo v četrtek v Avditoriju Moderne galerije ob tem podelila še dve priznanji.