Novinarsko častno razsodišče ugotovilo kršitev kodeksa

Ljubljana, 8. aprila - Novinarsko častno razsodišče je v enem od primerov ugotovilo kršitev novinarskega kodeksa. Ugotavlja, da je novinarka Financ Andreja Rednak kršila kodeks, ker je v prispevku o cenah, ki jih celjska bolnišnica plačuje za opremo za srčne operacije, med drugim preimenovala in poenotila predmet nabav treh bolnišnic in prišla do napačnih zaključkov.