Novinarsko častno razsodišče v dveh primerih ugotovilo kršitve novinarskega kodeksa

Ljubljana, 11. decembra - Novinarsko častno razsodišče (NČR) je v dveh primerih ugotovilo kršitve več členov novinarskega kodeksa. Ugotovilo je, da je novinarka portala Žurnal24 Ana Hopovac Fetih kršila 1. in 17. člen kodeksa. Sprejelo je tudi odločitev, da sta novinar Dela in Slovenskih novic Lovro Kastelic in odgovorni urednik Bojan Budja kršila 1., 3. in 18. člen.