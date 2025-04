Goran Bare & Majke prvič na odru Kina Šiška

Ljubljana, 9. aprila - Legenda nekdanje jugoslovanske rock scene Goran Bare in zasedba Majke, ki obeležujeta 40 let ustvarjanja, bodo nocoj prvič nastopili na velikem odru Kina Šiška. Koncert bo v znamenju njihovega albuma Live in London, za katerega so nedavno prejeli hrvaškega porina za najboljši koncertni album.