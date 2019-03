Goran Bare & Majke za uvod v celomesečni Orto fest

Ljubljana, 28. marca - V Orto baru se bo drevi s koncertom Gorana Bareta in skupine Majke začel jubilejni 20. Orto fest, ki že od začetkov vztraja pri kakovostnih domačih in tujih glasbenih imenih. Celomesečni mednarodni klubski festival bo do 27. aprila postregel s 23 domačimi in 12 tujimi glasbenimi skupinami in izvajalci, nekaj bo tudi dvojnih koncertnih večerov.