Nekateri proizvajalci avtomobilov začasno ustavljajo izvoz v ZDA

München, 7. aprila - Proizvajalca avtomobilov Audi in Jaguar Land Rover naj bi zaradi nove carinske politike ZDA začasno zaustavila izvoz v ZDA. Pri Audiju naj bi to po pisanju revije Automobilwoche veljalo za tiste avtomobile, ki so bili v ameriška pristanišča dobavljeni po 2. aprilu, ko so začele veljati 25-odstotne carine na njihov uvoz v ZDA.