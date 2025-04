Veljati začele 25-odstotne ameriške carine za avtomobile

Washington, 3. aprila - Veljati so začele 25-odstotne ameriške carine za avtomobile. Visoke carine za uvoz vseh avtomobilov in lahkih tovornjakov v ZDA so stopile v veljavo opolnoči po washingtonskem času oz. 06.00 po srednjeevropskem času. Carine bodo v naslednjem mesecu začele veljati tudi za avtomobilske dele, poroča francoska tiskovna agencija AFP.