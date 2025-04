Število ubitih v ruskem napadu na Krivi Rog naraslo na 18

Krivi Rog, 5. aprila - V ruskem raketnem napadu na rojstno mesto ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Krivi Rog je bilo v petek po najnovejših podatkih ubitih najmanj 18 ljudi, med njimi devet otrok, so danes sporočile oblasti regije Dnipropetrovsk. Rusija medtem trdi, da so napadli zbirališče vojakov in inštruktorjev, pri tem pa ubili prek 80 ljudi.