Sodišče s predlogom sestave odbora za pripravo mnenja o bančnih izbrisih

Ljubljana, 4. aprila - Višje sodišče je za reprezentativno združenje v postopku sodnega varstva v bančnih izbrisih določilo VZMD. S tem so stekli postopki za oblikovanje odbora za pripravo mnenja o teh izbrisih. Vanj so predlagani Drago Dubrovski, Peter Grašek, Jerneja Prostor, Christos Gortsos ter kandidati VZMD Branka Neffat, Jože P. Damijan in Zlatko Jenko.