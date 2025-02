MDS za skupni nastop v postopku sodnega varstva bančnih razlaščencev

Ljubljana, 14. februarja - Interesna združenja bi morala v postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank nastopiti enotno, saj bančni razlaščenci od medsebojnega tekmovanja združenj ne bodo imeli koristi, so danes pozvali v Društvu Mali delničarji Slovenije (MDS). Prepričani so, da so njihova prizadevanja ostala spregledana.