Pregled - šport, 2. 4. (sreda)

LJUBLJANA - Po nogometaših Kopra in Brava Big Banga so se v polfinale pokala Pivovarne Union prebili še igralci Celja. Ti so v Ljudskem vrtu zmagali z 1:0 (0:0). Bravo je pred tem po enajstmetrovkah v gosteh premagal Nafto 1903 s 5:4 (0:1, 1:1). V četrtek pa se bosta pomerila še Olimpija in Beltinci Klima Tratnjek.

INCHEON - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je zmagal v prvem krogu turnirja serije WTT Champions v južnokorejskem Incheonu. Za uvod je s 3:0 v nizih ugnal Kitajca Chena Yuanyuja, je sporočila Namiznoteniška zveza Slovenije.

OTOČEC - Na drugem namiznoteniškem turnirju serije WTT Feeder, ki poteka na Otočcu, se je od nadaljnjega tekmovanja poslovil še zadnji slovenski predstavnik, Deni Kožul. S 3:1 (-7, 4, 5, 4) ga je v osmini finala premagal Japonec Kazuki Hamada.

LJUBLJANA - Rokometaši iz Nantesa, Berlina in Magdeburga so se uvrstili v četrtfinale evropske lige prvakov. Po rednem delu so se med osem uvrstili Barcelona Blaža Janca in Domna Makuca, Veszprem Gašperja Marguča, Aalborg Aleksa Vlaha in Sporting iz Lizbone. V četrtek bo še tekma PSG - Pick Szeged, na prvi tekmi je zmagala francoska zasedba z 31:30.

DOMŽALE - Košarkarji Kansai Heliosa so na zadnji tekmi drugega dela regionalne lige Aba 2 po podaljšku premagali tekmece iz Podgorice z 92:89 (22:20, 40:41, 63:53; 80:80) in osvojili tretje mesto v skupini E. V polfinale sta se se uvrstila Zlatibor in Bosna Sarajevo. Ljubljanska Ilirija si je polfinalni nastop v regionalnem tekmovanju izborila že sredi minulega meseca. Polfinalna para sta Zlatibor - Ilirija in Vojvodina - Bosna. Termina prvih polfinalnih tekem sta 9. in 10., drugih 16. in 17., morebitnih tretjih pa 23. aprila.

DENVER - Košarkarji moštva Denver Nuggets so davi v severnoameriški ligi NBA po dveh podaljških izgubili z Minnesoto Timberwolwes s 139:140. Pomagalo ni niti 61 točk ter po 10 skokov in asistenc Nikole Jokića. S prostima metoma je usodo Denverja zapečatil Nickeil Alexander-Walker. Ekipa iz Kolorada po porazu na tretjem mestu zahoda za drugouvrščenim Houstonom še vedno zaostaja za dve zmagi. Vlatko Čančar danes pri Denverju ni dobil priložnosti za igro, morda bo drugače že jutri, ko v Kolorado prihajajo San Antonio Spurs. V Memphisu pa je blestel Stephen Curry, ki je ob zmagi Golden State Warriors dosegel 52 točk, 10 skokov in osem podaj.

LOS ANGELES - Slovenski hokejski as Anže Kopitar je dosegel gol in podajo ob zmagi svojih Los Angeles Kings proti najboljši zasedbi severnoameriške lige NHL Winnipeg Jets s 4:1. Za kralje je bila to druga zaporedna zmaga v ligi, kar jih uvršča na peto mesto zahodne konference.

ROESELARE - Američan Neilson Powless je presenetljivi zmagovalec enodnevne belgijske klasike skozi Flandrijo. Na 184,2 km dolgi trasi od Roeselareja do Waregema je bilo vse v znamenju ekipe Visma-Lease a Bike, ki je napadla 73 km pred ciljem in se takoj odlepila glavnini. Nizozemska ekipa je do ciljnega sprinta pripeljala s tremi kolesarji, a jih je Powless, eden od prvih ubežnikov, presenetljivo ugnal na čelu z drugouvrščenim Belgijcem Woutom Van Aertom. Od Slovencev je dirkal le Matej Mohorič, ki je z zaostankom 5:08 minute zasedel 49. mesto.

BEOGRAD - Evropska nogometna zveza Uefa, ki jo kot predsednik vodi Slovenec Aleksander Čeferin, bo v četrtek ob 9.30 v Beogradu izvedla 49. kongres. Na njem bodo med drugimi volili člane izvršnega odbora, ta pa se je v stari sestavi zbral danes in med drugim potrdil nov format futsalske lige prvakov. Predkrog in glavni del ostajata nespremenjena s skupinami s po štirimi klubi na mini-turnirjih. Novost pa je ta, da bo namesto tako imenovanega elitnega dela od sezone 2025/26 na vrsti osmina finala in četrtfinale, vsak klub bo igral tekmo doma in v gosteh. Zaključni turnir pa bo v takšni obliki kot zdaj s polfinalom in finalom. Letošnji turnir bo med 2. in 4. majem v Le Mansu.